Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA