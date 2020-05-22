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Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı

Yeni Malatyaspor'da ikinci kez yapılan korona virüs (Covid-19) testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanılmasının ardından Galatasaray Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı
22.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:11

Yeni Malatyaspor'da ikinci kez yapılan korona virüs (Covid-19) testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanılmasının ardından Galatasaray Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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