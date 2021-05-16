Galatasaray'dan vefat eden taraftara başsağlığı
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Galatasaray'dan vefat eden taraftara başsağlığı

Galatasaray'dan vefat eden taraftara başsağlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçını izlediği sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden sarı-kırmızılı taraftar Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçını izlediği sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden sarı-kırmızılı taraftar Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dün akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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