Galatasaray'dan vefat eden taraftara başsağlığı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçını izlediği sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden sarı-kırmızılı taraftar Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçını izlediği sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden sarı-kırmızılı taraftar Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dün akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı