Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

24.09.2020 23:00 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:04
Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa'da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa'da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı.

Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, Avrupa'da Neftçi Bakü'yü mağlup etmişti.

Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Angela Merkel Volkan Bozkır Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 23:04:31. #1.14#
title