Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa'da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa'da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı.

Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, Avrupa'da Neftçi Bakü'yü mağlup etmişti.

Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı