Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet
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Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet

Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca son 6 maçta kaybetmezken, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanı 75'e yükselti. Aslan ayrıca 6 maçtır da mağlup olmuyor. Son olarak Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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