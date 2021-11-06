Galatasaray'dan UEFA'ya Lokomotiv Moskova maçı başvurusu - Haberler
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Galatasaray'dan UEFA'ya Lokomotiv Moskova maçı başvurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray'dan UEFA'ya Lokomotiv Moskova maçı başvurusu

- Galatasaray: "Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.

- Galatasaray : "Futbol Takımımızın Uefa Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."

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