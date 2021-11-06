Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası nedeniyle, hükmen galibiyet, bu talebi kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası nedeniyle, hükmen galibiyet, bu talebi kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile Uefa'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi.

İHA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title