Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası nedeniyle, hükmen galibiyet, bu talebi kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile Uefa'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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