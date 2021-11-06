Galatasaray'dan UEFA'ya "kural hatası" başvurusu - Haberler Spor
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Galatasaray'dan UEFA'ya "kural hatası" başvurusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'dan UEFA'ya

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynadıkları maçta, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynadıkları maçta, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, başvurusunda UEFA'dan kendi lehine hükmen galibiyet talep ederken, bu talebin kabul görülmemesi durumunda ise maçın tekrar oynanmasını istedi.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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