Galatasaray'dan transfer açıklaması Galatasaray, transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde, teknik heyet raporu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda gizlilik ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, camiadan ve taraftarlardan hiçbir temeli ve dayanağı olmadan kötü niyetle yapılan haberlere itibar etmemelerini istedi.

Galatasaray, transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde, teknik heyet raporu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda gizlilik ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, camiadan ve taraftarlardan hiçbir temeli ve dayanağı olmadan kötü niyetle yapılan haberlere itibar etmemelerini istedi.

SARI-KIRMIZILILARIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız; UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde, teknik heyetimizin raporu ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülmektedir.

Her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de çeşitli sosyal medya mecralarının yanı sıra yazılı ve görsel basında kulübümüzü, yönetim kurulumuzu ve transfer politikamızı yıpratma amacı taşıyan, hayal ürünü, uydurma transfer haberleri yer almaktadır.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, özellikle dijital platformlarda beğeni ve takipçi artırmak amacıyla hiçbir temeli ve dayanağı olmadan kötü niyetle yapılan bu tip haberlere itibar etmemelerini, kulübümüzün resmi iletişim mecralarından yapılacak açıklamaları takip etmelerini önemle rica ederiz."

(İHA)

Kaynak: İHA