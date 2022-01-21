Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesinde zemin önlemi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, beklenen kar yağışına karşı Nef Stadı'nda zemin önlemi aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, beklenen kar yağışına karşı Nef Stadı'nda zemin önlemi aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç günü beklenen yoğun kar yağışı ihtimali gözetilerek, mücadelenin sağlıklı koşullarda oynanması adına, başta stadyum zemininin korunması olmak üzere gerekli tüm tedbirler kulübümüzce alınmıştır." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri