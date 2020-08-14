Galatasaray'dan Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı İki futbolcusunda korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray, bir futbolcusunda korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İki futbolcusunda korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray, bir futbolcusunda korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İHA