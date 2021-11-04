Galatasaray'dan TFF'ye yanıt

Galatasaray Kulübü, Futbol Federasyonu'nun Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili, "TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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