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Galatasaray'dan TFF'ye derbi başvurusu: Fenerbahçe maçı seyircili olsun

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK- Fenerbahçe derbisinin ligin 3. haftasında oynanacak olması G.Saray yönetiminin 'jet' hızıyla Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmasına neden oldu.

Galatasaray'dan TFF'ye derbi başvurusu: Fenerbahçe maçı seyircili olsun
30.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:15

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK- Fenerbahçe derbisinin ligin 3. haftasında oynanacak olması G.Saray yönetiminin 'jet' hızıyla Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmasına neden oldu. TFF'nin ligde 1 Ekim'den itibaren seyircili maçların oynanacağını açıklaması ve Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev derbinin de boş tribünlere karşı oynanacak olması yönetimini harekete geçirdi.

Sarı kırmızılı yönetim derbinin TFF'nin pandemi nedeniyle belirlediği kurallar kapsamında seyircili oynanması için başvuruda bulundu. Takvime göre 25-28 Eylül'de oynanacak maç için yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

'EŞİT ŞARTLAR OLSUN'

"3. haftadaki derbinin seyircisiz olması büyük bir haksızlığın ortaya çıkmasına neden olur. İkinci yarıda rakip sahada seyircili oynanacak olan derbinin ilk ayağının da aynı koşullar ve güvenlik tedbirleri kapsamında eşit ve aynı şartlarda oynanmasını talep etmekteyiz. Aynı durumun tersi yani rakibimiz de karşılaşsa bu yine haksız rekabete girer. Bunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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