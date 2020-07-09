HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'dan TFF'nin yabancı futbolcu kararına tepki Açıklaması

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu kuralında yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Galatasaray'dan TFF'nin yabancı futbolcu kararına tepki Açıklaması
09.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:09

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu kuralında yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasına ilişkin bu karar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda, kulüplerin yabancı futbolcularla sözleşme imzalamasını kademeli olarak düşürmeyi kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt Politika
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu Güncel
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Ali Sunal Cem Yılmaz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Karar Temmuz Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı futbolcu kararına tepki Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 17:44:48. #1.15#
title