- Galatasaray'dan tek gollü prova



İSTANBUL - Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz kampının ilk maçında Macaristan takımı Gyirmot II ile karşılaştı. Kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray ilk yarıda Maicon, Sinan Gümüş ve Rodrigues'le gole yaklaştı fakat önce kaleciye sonra da direğe takıldı. Maçın ikinci yarısında 46'da 6, 63'te ise 5 oyuncu değişikliğine gidildi. Genç ağırlıklı kadroyla maçı tamamlayan sarı-kırmızılılar 90. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ryan Donk gole çevirdi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.