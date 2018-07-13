Galatasaray'dan Tek Gollü Prova

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil ile yaptı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray mücadeleye İsmail, Mariano, Maicon, Ahmet, Carole, Celil, Donk, Selçuk, Feghouli, Rodrigues ve Eren ilk 11'i ile başladı. FC Wil ise sahada Kostadinovic, Havenaar, Gonçalves, Schallibaum, von Niederhausern, Rahimi, Lombardi, Breitenmoser, Ze Eduardo, Cortelezzi ve Silvio 11'i ile yer aldı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümü dengede geçti. FC Wil 21. dakikada Lombardi'nin pasıyla topla buluşan Cortelezzi ile yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi. Galatasaray'ın golü ise 32. dakikada geldi. Selçuk İnan, orta sahada kaptığı topun ardından sağ kanatta orta pozisyonu buldu. Kaptanın ortasında Eren Derdiyok, rakip kaleciden önce hamle yaparak kafa vuruşuyla sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanan ilk yarının ardından Fatih Terim ikinci yarıda yeni transfer Muğdat Çelik'i Celil Yüksel'in yerine oyuna sürdü. Aslan 49. dakikada Donk ile gole yaklaşırken, 52'de Feghouli'nin 58'de de Rodrigues'in şutları sonuçsuz kaldı. 60. dakikadan itibaren sıcak hava ve oyuncu değişiklikleri karşılaşmanın temposunu düşürdü. Kalan dakikalarda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kalınca Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.

(İHA)