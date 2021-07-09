Galatasaray'dan 'Taylan Antalyalı' açıklaması
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Galatasaray'dan 'Taylan Antalyalı' açıklaması

Galatasaray'dan 'Taylan Antalyalı' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Kulübü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yayınladı. 

"Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik" ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle;

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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