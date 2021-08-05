Galatasaray'dan taraftara duyuru
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Galatasaray'dan taraftara duyuru

Galatasaray'dan taraftara duyuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Kulübü, PSV maçında taraftarların neden olduğu para cezalarından dolayı bir duyuru yaptı.

Galatasaray Kulübü, PSV maçında taraftarların neden olduğu para cezalarından dolayı bir duyuru yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir. Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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