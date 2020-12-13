Galatasaray'dan taktik çalışma
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Galatasaray'dan taktik çalışma

13.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:18
Galatasaray'dan taktik çalışma

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray'dan taktik çalışma
Galatasaray'dan taktik çalışma
Galatasaray'dan taktik çalışma
Galatasaray'dan taktik çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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