Galatasaray'dan Süleyman Seba için anma mesajı Galatasaray, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA