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Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sürecek bir anlaşma yapıldığını ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020-2021 sezonu için sarı kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeyeceğini açıkladı.

05.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:41
Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Kulübü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sürecek bir anlaşma yapıldığını ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020-2021 sezonu için sarı kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

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