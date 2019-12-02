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Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

Telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile paylaşılan görselde, Alexander Sörloth'un golü öncesi Marcao'ya faul yaptığı iddia edildiği o an resmedildi.

02.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:30
Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

Telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile paylaşılan görselde, Alexander Sörloth'un golü öncesi Marcao'ya faul yaptığı iddia edildiği o an resmedildi.


Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.



?? Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz. ?? pic.twitter.com/pILydMwO3W


SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019

Kaynak: Hürriyet

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