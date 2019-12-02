Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

02.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:30

Telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile paylaşılan görselde, Alexander Sörloth'un golü öncesi Marcao'ya faul yaptığı iddia edildiği o an resmedildi.



Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.







?? Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz. ?? pic.twitter.com/pILydMwO3W



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019