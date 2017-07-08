Galatasaray'dan Son Hamle!

Galatasaray'dan Strinic ve Lemina hamlesi! Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hırvat sol bek Ivan Strinic'e Galatasaray'ın yanı sıra Watford ve bazı Rus takımlarının da talip olduğu İtalyan basınında yer aldı.



Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Igor Tudor, genç oyuncunun transfer edilmesini istiyor. Bu arada ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lemina konusundaki ısrarını sürdürüyor. Tudor'un Selçuk'un yanına bu oyuncuyu monte etmek istediği belirtiliyor.



İki oyuncu için önümüzdeki hafta son hamle yapılacak.



HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR



Sol beke kesin olarak transfer arayışında olan Galatasaray, Tudor'un milli takımdan tanıdığı ismi Galatasaray'a kazandırabileceğinin altı çizildi.



2015'te Dnipro'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ivan Strinic, geçtiğimiz sezon Napoli formasını 15 kez giyerken 2 de asist yapmıştı.



Kariyerinde daha önce Hajduk Split forması da giyen Strinic, 2010 yılından bu yana terlettiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 39 kez boy gösterdi.



(Takvim)