: Galatasaray'dan son gün transfer bombası: Alpaslan Öztürk

30.01.2020 01:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:30

Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray, savunma hattı için alternatifini Süper Lig'de buldu. Cimbom, Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Ege ekibiyle görüşmelere başladı.



Fatih Terim onay verdi



Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi. Kontenjanı doldurmayacak olmasının yanı sıra, savunma ve ön liberoda görev alabilmesi sebebiyle Fatih Terim'in gözüne giren gurbetçi futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.



Türkiye'de daha önce 1. Lig'de Elazığspor formasıyla 32 maça çıkıp 8 gol, 1 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Göztepe formalarıyla toplamda 87 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetti.



Ligin ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 maça çıkan Alpaslan, 1'i Fenerbahçe'ye penaltıdan olmak üzere 3 gol attı.





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