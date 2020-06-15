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Galatasaray'dan sert tepki

"Maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil 'cellat başı'dır""Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde...

Galatasaray'dan sert tepki
15.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:47

"Maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil 'cellat başı'dır"

"Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir"

"Çaykur Rizespor Başkanı'nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır"İSTANBUL,- Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepkiler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir" ifadeleri kullanıldı.Fernando Muslera'nın yaşadığı ciddi sakatlığın sadece Galatasaray camiasını değil, dünyanın her yerindeki futbolseverleri üzdüğü belirtilirken, "Çaykur Rizespor Başkanı'nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır" denildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone'nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür. Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir. Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır..."ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANININ MAÇ ÖNCESİ VE SONUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR, KENDİSİNİN GALATASARAY CAMİASINA DUYDUĞU ÖFKEYİ VE KİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARTMIŞTIR"Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın maç öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalara dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı'nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır. Bilindiği gibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde "Bana silahımı getirin!" diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."


Kaynak: DHA

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