Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması
Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz için bonservis bedeli almadan transfere izin vermeyeceklerini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz için bonservis bedeli almadan transfere izin vermeyeceklerini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının ardından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA