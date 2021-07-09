Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "Taylan" cevabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "Taylan" cevabı

Galatasaray'dan Şenol Güneş'e 'Taylan' cevabı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı'nın kampın hemen ardından ameliyat olması nedeniyle söylediği sözler üzerine bir açıklama yaptı. "Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı için yaptığı talihsiz açıklamalar hakkında" başlığı ile paylaşılan mesajda, "A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncumuz Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik. Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır. Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş'in Taylan yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı'nın performansını EURO 2020'nin hemen ardından ameliyat olması ile ilişkilendirmiş ve futbolcunun kendilerinden sakatlığını gizlediğini işaret etmişti. Güneş, Galatasaraylı futbolcu ile ilgili, "Taylan'la ilgili bir sıkıntım var, Taylan benim seyrettiğim maçlara göre daha durağan geldi. İyi görmüyorum. Dorukhan arada parlıyor ama daha iyi göründü. Kaan'ı denedim, Kaan daha iyi geldi. Taylan turnuvadan geldi ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım, 'Var mıydı sakatlığı?' dedim 'Yok tedbir amaçlı oldu' dedi. Nasıl bir iştir anlamadım dedim. Ama bir belirti görmedik, idmanları yaptı ama temposu düşüktü. Olsa söylerdim. Temposu düşüktü, olabilir belki bir rahatsızlığı vardı, kasık fıtığı vardı büyük ihtimalle. Onun üzerine gelip ameliyat oldu. Ama olumsuz bir durum. Benim için de olumsuz ama asıl onun için olumsuz. En azından gelip hocam sakatlığım var ne düşünüyorsun diyebilirdi? Hasan Ali söyledi bunu, git ameliyat ol dedik. Bunda yapacak bir şeyim yok. Sakatlığım yok diyor bana, ameliyat niye oldu? Ben de size soruyorum" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Galatasaray'dan Şenol Güneş'e 'Taylan' cevabı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in istifa etmesi için yoğun baskı yapılıyor
EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in istifa etmesi için yoğun baskı yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "Taylan" cevabı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:03:47. #1.15#

title