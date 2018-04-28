Galatasaraylılar, Şenol Güneş İçin Pankart Hazırladı

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde yaralanan Şenol Güneş için "Geçmiş olsun" pankartı hazırladı.

Galatasaray taraftarı derbi için yoğun mesaide… Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maç için takıma destek ve moral olacak pankartlarını hazırlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de unutmadı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide kafasına gelen yabancı madde ile yaralanan, kafasına 5 dikiş atılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş için "Geçmiş olsun Şenol Güneş" pankartı hazırladı.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (93)

  • DOST:
    Neden iyi rol yaptı diye mi. Deme ki korkaklar pirim yapıyormuş, Fenerbahçe o statda ne küfürler yedi , kafalarına atılmayan hiç bir şey kalmamasına rağmen hala korner atmaya çalıştı ve sahadan kaçmadı. Ne hikmetse Şenol (Zımba) korkak kahraman oldu.
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  • VSOP:
    Dünya beşten büyüktür. FENERBAHCE ise dörtten büyüktür. . o yuzden heyecanlanmayın maçınızı oynayın. çünkü şampiyon Fenerbahce olacak.
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    HADİBAKALİM: insallah agzindan bal damliyor sanki
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