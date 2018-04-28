Galatasaraylılar, Şenol Güneş İçin Pankart Hazırladı
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde yaralanan Şenol Güneş için "Geçmiş olsun" pankartı hazırladı.
Galatasaray taraftarı derbi için yoğun mesaide… Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maç için takıma destek ve moral olacak pankartlarını hazırlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de unutmadı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide kafasına gelen yabancı madde ile yaralanan, kafasına 5 dikiş atılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş için "Geçmiş olsun Şenol Güneş" pankartı hazırladı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (93)
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Neden iyi rol yaptı diye mi. Deme ki korkaklar pirim yapıyormuş, Fenerbahçe o statda ne küfürler yedi , kafalarına atılmayan hiç bir şey kalmamasına rağmen hala korner atmaya çalıştı ve sahadan kaçmadı. Ne hikmetse Şenol (Zımba) korkak kahraman oldu.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Dünya beşten büyüktür. FENERBAHCE ise dörtten büyüktür. . o yuzden heyecanlanmayın maçınızı oynayın. çünkü şampiyon Fenerbahce olacak.Cevap Yaz 4 4 Yayından KaldırHADİBAKALİM: insallah agzindan bal damliyor sanki2 2 Yayından Kaldır
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Cinconcular değil,Trabzon asıllı cinconcular hazırlıyor,bunu iyi bilinCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırCİNCONTSKARDESBJKÜVEY: albayrakta oralardan degilmi ,2 Yayından Kaldır