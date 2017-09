Galatasaray'dan Semih Erden Açıklaması

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, yeni transferlerin lansmanında konuştu. Kunter, gündemlerinde Semih Erden'in olmadığını belirterek takımla ilgili olarak da, "Fransa'daki hazırlık kampında takımı çok daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı. Yeni sezon öncesinde geçtiğimiz sezondan 3 isimle yola devam ettiklerini ifade eden Erman Kunter, uzun süredir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Diğer takımlara göre biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var. Bu nedenle İtalya kampında uzun bir dönem geçirdik. Şimdi Fransa'ya gideceğiz ve 6 takımın katılacağı bir turnuvaya katılacağız. Takımda çok fazla değişiklik olduğu için daha fazla maç yapmamız gerekiyor. Oyuncuların birbirlerine alışması için çok daha fazla maç yapmamız gerekiyor. İtalya kampında büyük sakatlıklar olmadı. Ufak tefek sakatlıklarımız var ancak uzun süreli bir sakatlık yaşanmadı. Böyle kamp dönemlerinin en büyük problemlerinden birisi böyle uzun sakatlıklardır" şeklinde konuştu.



"BÜTÜN EKSİKLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"



Takım kadrosundaki isimlerden şu ana kadar kadroda olan ancak hazırlık döneminde oynamayan 4 isim olduğunu belirten Erman Kunter, "Oyuncuları riske atmadık. Fransa'da gerçekleşecek olan kamp döneminde ve turnuvada tempoyu biraz daha artırıp takımdaki bütün eksiklerimizi görmek istiyoruz. İyi bir dönem geçirdik. Oyuncuların birbirlerine olan alışkanlıklarını sağlamak biraz zaman alacaktır. Dediğim gibi biraz zamana ihtiyacımız olacaktır" diye konuştu.



"SEMİH ERDEN'LE ŞU ANA KADAR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"



Takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Kunter, Semih Erden'in sorulması üzerine de, "Şu anda Semih Erden gündemimizde yok. Ancak ilerisi için bir şey söyleyemem. Spor, öngörülemeyen bazı durumlara açıktır. Fizik kontağının artmasından dolayı bir şey diyemem. Ancak şu ana kadar hiçbir temasımız olmadı" dedi. Guard pozisyonu için de konuşan Kunter, "Sezon içerisinde guard rotasyonu açısından bazı durumların farkındayız. Bu nedenle 1 numara pozisyonunda Emir'i deniyoruz. Bu bölgede bize ışık verdi. Sezon içerisinde transfer yapılır mı? Dediğim gibi şu an için konuşmak erken. Eğer sakatlık veya başka bir durum olursa olabilir. Şu ana kadar tam kadro çalışamadık.Parça parça olduğu için tam tabloyu göremedik. Fransa'da bu durum ortaya çıkacaktır. Şu anda nokta atışı yapılacak bir eksik görmüyorum" açıklamasını yaptı.



"UZUN OYUNCU SIKINTIMIZ YOK"



Kadroda şu anda uzun boylu oyuncu sıkıntısı olmadığını dile getiren Erman Kunter, "Bunun yanında genç oyuncu arıyoruz. Bulduğumuz oyuncunun takıma bir randıman sağlaması gerekiyor. Böyle bir genç oyuncu henüz bulamadık. Arayış içerisindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor ancak ne durumdayız bilemiyorum. Oyuncuyu kadroya katmak için çalışma yapıyoruz. Yoksa sadece antrenmanlara çıkması gelişimlerine katkı sağlamıyor. Şu ana kadar Ege'den çok randıman aldık. Beklediğimizin üzerinde bir performans sergiledi. Daha çok dış oyuncu almayı planlıyoruz. Clayne'i 4 numara oynatabiliyoruz. Milano maçında çok fayda sağladı. 6 asist yaptı. Üniversite kariyerine baktığımızda birçok şey düşünebiliyoruz. Kendi konferansında MVP seçildi. Orada 5 numara pozisyonunda oynadı ancak Avrupa standardında pozisyonu 4. Boyu 5 numara için biraz kısa" dedi.



"BASKETBOL AİLESİNDEN GELEN BİR OYUNCU"



TJ hakkında da konuşan Kunter, "Avrupa için potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dış şut konusunda da iyi. Hem 4 hem de 5 numarada oynayabiliyor. Bazen zaman zaman 3 numara bile oynattım. Annesi de NBA'de asistan koç olduğu için basketbol ailesinden gelen bir oyuncu. Ancak üniversiteden yeni çıkan bir isim olduğu için biraz sıkıntı çekebilir. Bazı isimlerde genelde bu problem oluyor. Topu fazla sürme gibi alışkanlıklar mevcut. Biz kendisini 4 numara pozisyonunda düşünüyoruz" dedi. Faul problemleriyle ilgili de konuşan Kunter, "Dediğim gibi üniversiteden yeni çıkan oyuncularda bazı problemler oluyor. Ama bunu hem mental olarak hem de taktiksel olarak ileriye taşıyacağız. Bu tip oyuncularla daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"RAKİM GİBİ OYUNCULAR BUNLARI ZAMANLA AŞACAK"



Rakim'in yaşadığı faul sorunundan bahseden Kunter, "Hazırlık döneminde ilk maçta böyle bir problemle karşılaştık. Ancak 2 ve 3. maçlarda bunu aştı. Sonrasında dizinin arkasında biraz problem oldu ve kendisini riske etmedik. Top kesme özellikleri olan bir oyuncu. 2. karşılaşmada yorulduğu için oyundan çıkardım ve faul problemi yaşamadı. Rakim gibi oyuncular bunu aşacaktır. Biz de bunun için uğraşıyoruz" dedi. Atletik bir takım kurmak istediklerini söyleyen Kunter, "Takım daha tam olarak oturmadı ancak fazla baskı kurup sahaya hızla yayılan bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu profildeki oyuncular genelde Amerikalı oluyor. Avrupa kökenli oyuncuların maddi olarak getirdiği yükümlülükler daha fazla oluyor. Rakibi hataya zorlayan ve baskı yapan oyuncuları seçtik. Bunun için biraz zaman gerekebilir ama kimsenin alışmadığı bir plan. Ancak netice alıcı ve göze hoş gelen bir basketbol oynamak istiyoruz. Rakibi hataya zorlayan, fazla top çalma olayını takıma yansıtmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. Erman Kunter'in açıklamalarının ardından Galatasaray, yeni transferlerini tanıttı. Yeni transferler Mehmet Yağmur, Alex Renfroe, Dwight Hardy, Scotty Hopson, Richard Hendrix, TJ Cline, DaJuan Summers ve Rakim Christmas, toplu halde basın mensuplarına poz verdi.



(Bozhan Memiş / İHA)