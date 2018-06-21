Galatasaray'dan Selçuk İnan'a Yeni Sözleşme Geliyor

Galatasaray'da yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanan Selçuk İnan'a yeni sözleşme önerilmesi gündemde.

İNDİRİM KABUL EDERSE KALACAK

Yerli futbolcularda Türk Lirası ile ödeme sistemine gitmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun indirimi kabul etmesi halinde mukavele süresini uzatmayı hedefliyor.

33 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYA 2 YILLIK SÖZLEŞME

Bugünkü kura göre Selçuk'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı ve 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2019'dan 2020'ye uzatılacağı bildirildi.