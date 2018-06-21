Galatasaray'dan Selçuk İnan'a Yeni Sözleşme Geliyor
Galatasaray, yılda 3 milyon euro kazanan Selçuk İnan'a 1,5 milyon euroluk yeni sözleşme teklifinde bulunacak.
Galatasaray'da yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanan Selçuk İnan'a yeni sözleşme önerilmesi gündemde.
İNDİRİM KABUL EDERSE KALACAK
Yerli futbolcularda Türk Lirası ile ödeme sistemine gitmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun indirimi kabul etmesi halinde mukavele süresini uzatmayı hedefliyor.
33 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYA 2 YILLIK SÖZLEŞME
Bugünkü kura göre Selçuk'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı ve 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2019'dan 2020'ye uzatılacağı bildirildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (6)
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KAPTAN işini bilir.... ALLEM EDER. GULLEM EDER. kabul ettirir.....esnaf abim...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mağazaları var doğru... yalnız geceleri eğlencenin dibine vurur.. İSTANBUL da......Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adamın Hatay İskenderun'da mağazaları var...... iyi bir esnaftir....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet sinekten yağ çıkaran birisi...bir kere Samsung a alakası olmayan bir konuda fahiş miktarda tazminat davası açtı... sonuç. .... HÜSRAN......Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oparaya daha iyisi alinirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır