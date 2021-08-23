Galatasaray'dan Rizespor'a Oğulcan Çağlayan yanıtı
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Galatasaray'dan Rizespor'a Oğulcan Çağlayan yanıtı

Galatasaray'dan Rizespor'a Oğulcan Çağlayan yanıtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü, Çaykur Rizespor'un yaptığı Oğulcan Çağlayan açıklamasına cevap verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, Çaykur Rizespor'un yaptığı Oğulcan Çağlayan açıklamasına cevap verdi. Sarı kırmızılı kulüp, "Adı geçen oyuncumuzun 2019 - 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan transferi konusunda bugün yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Çaykur Rizespor'u doğruların yanında olmaya davet eden sarı-kırmızılı kulüp, gerekli görüldüğü takdirde yapılan görüşmelerde bilgi ve belgeleri paylaşabileceğini belirtti. Sar-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın kulüp televizyonundaki yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir. Adı geçen oyuncumuzun 2019 - 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Galatasaray'dan Rizespor'a Oğulcan Çağlayan yanıtı - Haberler Spor
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