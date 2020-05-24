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Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı
24.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:31

Galatasaray Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Kaynak: AA

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