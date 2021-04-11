Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray, sabah yapılan antrenmanda birbiriyle çarpışan futbolculardan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini, Kerem Aktürkoğlu'nun ise bir probleminin bulunmadığını ancak tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Galatasaray, sabah yapılan antrenmanda birbiriyle çarpışan futbolculardan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini, Kerem Aktürkoğlu'nun ise bir probleminin bulunmadığını ancak tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında sabah yapılan antrenmanda kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı