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Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması!

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıkladı.

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması!
22.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:08

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucunda sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kaynak: Hürriyet

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