Galatasaray'dan Ozornwafor açıklaması

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

22.08.2019 00:22
Galatasaray'dan Ozornwafor açıklaması

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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