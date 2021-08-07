Galatasaray'dan orman yangını mağdurlarına destek
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Galatasaray'dan orman yangını mağdurlarına destek

Galatasaray'dan orman yangını mağdurlarına destek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan "Bir Destek Bir Yuva" projesi kapsamında, bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan "Bir Destek Bir Yuva" projesi kapsamında, bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Nef Vakfı ile İhtiyaç Haritası, orman yangınlarında kısmen ya da tamamen hasar gören evler, sera, çiftlik, ahır gibi üretim alanlarını, okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerlerini onararak yeniden hayata geçirebilmek, geçim kaynaklarını, hayvanlarını, birikimlerini, kovanlarını, tarım araçlarını ve daha birçoğunu kaybeden vatandaşlarımıza destek olabilmek için 'Bir Destek Bir Yuva' projesini başlattılar. Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz. Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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