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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması
05.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:32

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.

Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, "Başkanımızın tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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