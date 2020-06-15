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Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması
15.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:14

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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