Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır" denildi. (İHA) Kaynak: İHA