Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, bugün Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 5'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mostafa Mohamed'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray, bugün Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 5'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mostafa Mohamed'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yıldız oyuncunun yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edidiği ve herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmadığı açıklandı. Sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan Mohamed'in tedavisine başlandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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