Galatasaray'dan Mehmet Sepil'e tebrik
Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.
12.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:00
Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci kez Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Mehmet Sepil'e görevinde başarılar diler, bu seçimin Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA