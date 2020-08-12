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Galatasaray'dan Mehmet Sepil'e tebrik

Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Mehmet Sepil'e tebrik
12.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:00

Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci kez Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Mehmet Sepil'e görevinde başarılar diler, bu seçimin Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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