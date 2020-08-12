Galatasaray'dan Mehmet Sepil'e tebrik Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci kez Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Mehmet Sepil'e görevinde başarılar diler, bu seçimin Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA