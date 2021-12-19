Galatasaray'dan Mbaye Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'dan Mbaye Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'dan Mbaye Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne'nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir.

Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır."


Son Dakika: Muslera'dan sonra bir kötü haber de Diagne'den! Kırık tespit edildi

Son Dakika: Muslera'dan sonra bir kötü haber de Diagne'den! Kırık tespit edildi

 Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından

 Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title