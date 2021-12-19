Galatasaray'dan Mbaye Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:"Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne'nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir.
Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır."
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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