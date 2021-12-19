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Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi

Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Senegalli futbolcunun, Bahçelievler Medical Park Hastanesinde gerçekleştirilen tetkiklerinde sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği belirtildi.

Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan futbolcunun kırık tedavisine başlandığı aktarıldı.

Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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