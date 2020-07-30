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Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür

- Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür Takım arkadaşlarından Mariano'ya veda Galatasaray, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür
30.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:09

- Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür

Takım arkadaşlarından Mariano'ya veda

İSTANBUL - Galatasaray, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano'ya veda mesajı yayımlarken, "Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in Mariano için söylediği veda açıklamalarının videosu yer aldı.

Beraber geçirdikleri 3 sene için Mariano'ya teşekkür eden Sofiane Feghouli, "Birlikte takımda çok güzel şeyler yaptık. Bizlere yansıttığın güzel enerji ve güler yüzlülüğün sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bana, hem sahada hemde saha dışında ve soyunma odasında iyi hissetmem için çok yardımcı oldu. Yaptığın her şey için teşekkür ediyorum. Umarım kariyerinin geri kalanında çok güzel başarılar elde etmeye devam edersin. Kendine dikkat et kardeşim. Kucak dolusu sevgiler" dedi.

Yeni hayatında başarılar dileyen vatandaş Marcao ise, "Umarım her şey yolundadır. Seninle oynadığım için çok mutluyum. Senden çok şey öğrendim. Sana ve ailene mutluluklar dilerim. Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım" ifadelerini kullandı.

Mariano'nun inanılmaz olduğunu söyleyen Ryan Donk "Beraber oynadığımız seneler için sana teşekkür ederim. İnanılmazdın. O bölgede adeta bir 10 numara gibi oynayan senin gibi bir sağ kanat savunmacısı görmedim. Umarım her şey olunda gider. Arayı soğutmayalım. Seni seviyorum" açıklamasında bulundu.

Martin Linnes de Mariano'ya gelecek yaşamında başarılar dileyerek, "Birlikte geçirdiğimiz yıllar için sana minnettarım. Kendimi geliştirmemde ve daha iyi olmamda bana ilham verdin ve beni motive ettin. Senden çok şey öğrendim. Ailene ve sana en iyi dileklerimi yolluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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