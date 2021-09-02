Galatasaray'dan Marcao'ya 150 bin euro ceza
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Galatasaray'dan Marcao'ya 150 bin euro ceza

Galatasaray'dan Marcao'ya 150 bin euro ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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