Galatasaray'dan Marcao açıklaması

- Galatasaray Kulübü, Brezilyalı oyuncu Marcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

- Galatasaray Kulübü, Brezilyalı oyuncu Marcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao hakkında açıklama yaptı. Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem ile yaşadığı olayla gündeme gelen Marcao için yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı