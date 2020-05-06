Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı

- Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı Galatasaray, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Christian Luyindama'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sahada çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

- Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı

İSTANBUL - Galatasaray, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Christian Luyindama'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sahada çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Galatasaray'ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, hazırlıklarını Florya'da sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Luyindama, daha önce başladığı saha antrenmanlarını grup antrenmanlarının başladığı bu dönemde de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından 26 yaşındaki futbolcunun antrenman yaptığı görüntüler paylaşıldı. Saha antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Luyindama'nın görüntülerine futbolcunun lakabı olan 'Patron' notu yazıldı.

Kaynak: İHA