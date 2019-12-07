Galatasaray'dan Luyindama açıklaması
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğunu bildirdi.
07.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:40
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğunu bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz."
Kaynak: DHA
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