Galatasaray'dan ligde 2'de 2

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.

Süper Lig'e deplasmandaki 2-0'lık GZT Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama'nın golleri ile 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı