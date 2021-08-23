Galatasaray'dan ligde 2'de 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'dan ligde 2'de 2

Galatasaray'dan ligde 2'de 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.

Süper Lig'e deplasmandaki 2-0'lık GZT Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama'nın golleri ile 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Galatasaray'dan ligde 2'de 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Yeni transfer Cicaldau, Hatay maçında Galatasaray taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı: 6.5 milyon euro etmez
Yeni transfer Cicaldau, Hatay maçında Galatasaray taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı: 6.5 milyon euro etmez
Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'dan ligde 2'de 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 23:59:48. #1.15#

title